Nomination : Déthié Fall assure que sa mission sera conduite avec « énergie, rigueur et expertise »

Nommé ministre des Infrastructures dans le nouveau gouvernement, Déthié Fall a tenu à adresser un message de reconnaissance et d’engagement à l’endroit des autorités et des citoyens. Dans une déclaration publiée à la suite de l’annonce officielle, il a d’abord salué la confiance placée en lui par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et par le Premier ministre Ousmane Sonko. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude (…) pour la confiance placée en ma modeste personne », a-t-il affirmé.Le nouveau ministre a assuré que sa mission sera conduite avec « énergie, rigueur et expertise », en veillant à la célérité et à la transparence, conformément aux directives des plus hautes autorités. Déthié Fall a également tenu à remercier les nombreux compatriotes qui lui ont adressé des messages de félicitations et de soutien après sa nomination.Il a conclu en réaffirmant son attachement à la vision politique portée par le chef de l’État et son Premier ministre : « Ensemble pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI. »