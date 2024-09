Nomination de Directeurs régionaux de la Jeunesse, des Sports et de la Culture : Khady Diène Gaye lance un appel à candidatures

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye prévoit de nommer des Directeurs régionaux de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Pour pourvoir les quatorze (14) postes créés dans ce cadre, elle a décidé de lancer un appel à candidatures.



Dans une lettre circulaire, elle précise que la nouvelle organisation du département prévoit des directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Culture chargées d'assurer la coordination des activités du ministère au niveau déconcentré.



« Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitæ), par courriel, au plus tard le vendredi 27 septembre 2024, à l'adresse électronique « spsg@mjsc.gouv.sn », précise la note.