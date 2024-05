Nomination du Général Kandé comme attaché militaire : un décret de Macky Sall met fin à la polémique

Par décret présidentiel le Général Kandé a été affecté à New Delhi comme attaché militaire. Une affectation qui n’est pas du goût de bon nombre de citoyens. Selon qui ce poste est habituellement réservé aux Colonels et Capitaines.



Toutefois, un décret signé par l’ancien président de la République, Macky Sall rendu publique le 29 mars 2024, montre bien qu’un général peut bien être nommé Attaché militaire.



Dans son « Article 15.- Le présent décret abroge le décret n°80-1004 du 03 octobre 1980, fixant le statut particulier et définissant la mission des Attachés militaires auprès des Ambassades à l'étranger ».

Ci-joint le décret.