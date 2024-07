Nomination : l’UNACAP apporte son soutien à Magatte Ndoye Ndiaye et condamne "l’attitude corporatiste" du SAMES

Le Bureau exécutif national, BEN, de l’Union nationale des Agents du Cadre de la Planification (UNACAP), s’est réuni vendredi à son siège national à l’effet d’analyser la sortie malheureuse et regrettable du syndicat autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES), en date du 03 juillet 2024.Dans un communiqué, le SAMES a vivement critiqué la nomination de M. Magatte Ndoye Ndiaye, un économiste de la santé éminent, au poste de Chef de la Division de Lutte contre le SIDA et les Infections transmissibles à la Direction de Lutte contre la Maladie.Le SAMES a également souligné que ce poste devrait être occupé exclusivement par l'un de leurs membres (Médecins, Pharmaciens ou Chirurgiens-Dentistes), arguant d'une prétendue insuffisance de compétences de la part du nouvel appointé.En réaction, le BEN de l’UNACAP a exprimé son plein soutien à M. Magatte Ndoye Ndiaye, saluant le choix du ministre de la Santé et de l’Action sociale pour cette nomination.« L’UNACAP s’indigne et condamne avec la dernière énergie, cette posture qui frise l’irresponsabilité et le mépris, de la part du SAMES ». « Un comportement aux antipodes d’une démarche syndicale digne et responsable. Une attitude contraire aux principes fondateurs d’un syndicalisme qui intègre le management moderne du service public », peut-on lire dans le communiqué.En outre, le BEN de l’UNACAP apporte son soutien indéfectible à Magatte Ndoye Ndiaye, à qui il souhaite plein succès dans cette nouvelle mission à la Division de Lutte contre le SIDA et les Infections transmissibles.Dans la note, le BEN encourage le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, à poursuivre cette « dynamique d’une gestion transparente, inclusive et démocratique des personnels du secteur de la Santé et de l’Action sociale ».Enfin, l’UNACAP en appelle tous les « acteurs du secteur de la Santé et de l’Action, à l’unité, à la solidarité et à la concorde entre catégories socioprofessionnelles, gages d’un système de Santé performant au profit des populations de notre cher Sénégal ».