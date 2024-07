Ministère de la Santé: le SAMES marque son désaccord avec les récentes nominations du ministre Ibrahima Sy

Dans une déclaration, l’organisation syndicale rejette fermement les récentes nominations effectuées par le ministre de la Santé et de l’action sociale au détriment des médecins, chirurgiens et dentistes.



En effet, le syndicat autonome des médecins du Sénégal considère que la nomination à la tête de la division technique de lutte contre le Sida d’un économiste ( Magatte Ndoye Diagne) , constitue « une insulte grave à la communauté scientifique, malgré toutes les avancées obtenues dans ce domaine sous la conduite d’un médecin infectiologue de renommée mondiale, ayants cumulés des décennies de recherche et d’enseignement dans le domaine et aux états de service irréprochables ».



Ainsi, le BEN exige du ministre de la Santé et de l’Action Sociale « une réparation immédiate de ces impairs, seul gage d’une poursuite correcte de collaboration entre lui et les médecins,

pharmaciens et chirurgiens-dentistes ».



Dans la note, le BEN estime que « l’urgence dans le secteur de la santé, c’est de procéder à une prise de main sérieuse des revendications des travailleurs une correction diligente et sans faiblesse aucune des dérives notées dans la gestion des services de santé, mais non des nominations népotiques à la limite fantaisistes ».



Le BEN avertit le ministre de la Santé et l’appelle à inscrire ses actes dans le sillage du « Jubb, Jubbal, Jubanti » prôné dans la ligne directrice du nouveau régime. Pour finir, le BEN appelle « les camarades à se tenir prêts pour défendre la corporation et usera de tous les moyens pour une satisfaction intégrale des préoccupations des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes »