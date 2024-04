Nominations intempestives de Macky Sall : des interrogations et incompréhensions

Ainsi, confie le journaliste et analyste Assane Samb, “la loi ne l’interdit pas. Tant qu’il n’est pas parti, il peut nommer. Maintenant, s’il s’agit de remplacer des gens qui sont partis, parfois, il s’agit de compléter parce qu’il y a des manquants au niveau de HCCT et autres. Il y a des gens qu’on devait remplacer. S’il s’agit de ça, ce n'est pas méchant. Il fallait peut-être le faire un peu plutôt”.



Par ailleurs, souligne le journaliste, “la démocratie ce n’est pas seulement les institutions, contrairement à ce que les gens pensent derrière les institutions. Il y a toute une élégance républicaine qui est parfois plus importante que le reste. Je pense qu’il faut mettre en avant l’élégance républicaine. Et en l’espèce, ces nominations s’inscrivent en faux avec cette élégance”.





“A mon avis, on a peut-être donné des distinctions à des gens qui le méritent. Je ne dis pas que ceux choisis ne le méritent pas. Mais il y a combien d’autres personnes qui le méritent également. Dans la presse combien de doyens le mériteraient? Des gens qui se sont tellement sacrifiés et qui sont chez eux et qu’on sollicite pour des analyses. Des gens qui sont équidistants. Je pense qu’il serait méritoire de les récompenser. Mais on ne le fait pas. Tous ceux qui sont récompensés sont des animateurs, des communicateurs traditionnels et des artistes. Mais et les journalistes dans tout ça? Boubacar Diop de Promotion vient de nous quitter. Mame Less Camara, Kader Diop, Mame Less Dia, tous ces gens auraient mérité une médaille. Je pense qu’il matière à réflexion par rapport à ces distinctions.”





Pour l’enseignant-chercheur, Mamadou Lamine Sarr, il n’est pas inconvenant de décorer “nos artistes”, mais ces nominations sont tout simplement mal venues. Il est vrai que dans le projet de la coalition Diomaye, il est prévu la suppression de certaines institutions et organes. Et c’est ce qui fait dire à Dr Sarr que ces nominations cachent des intentions inavouées qui ne disent pas leur nom. “ Je pense qu’on pouvait se passer de toutes ces nominations. Peut-être qu’on en saura plus dans les prochains jours, a fait savoir l’enseignant-chercheur.