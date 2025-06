Ligue 2 – 26e journée : Cambérène nouveau dauphin, Stade Mbour maintient son avance

L’ASC Cambérène (44 pts, +12) a réalisé une belle opération ce week-end en s’imposant en déplacement face à l’AS Bambey (0-2), dans un duel décisif pour la montée. Grâce à cette victoire, les Cambérénois chipent la deuxième place à Essamaye FC (44 pts, +7), tenu en échec par l’ASC Saloum.



Cette 26e journée a également vu le leader, Stade de Mbour (47 pts), manquer l’occasion de creuser l’écart après un nul vierge face à l’AS Douanes (4e, 42 pts), dans un match au sommet sans vainqueur.



Porté par Mouhamed Ben Diouf, buteur pour la 7e fois cette saison, Cambérène revient à trois points du leader mbourois, ce qui promet un affrontement capital entre les deux équipes lors de la prochaine journée.



L’AS Douanes, de son côté, enchaîne un cinquième match sans victoire (3 nuls, 2 défaites) et voit l’écart se creuser légèrement avec le podium, tout en restant à deux longueurs d’Essamaye FC et de Cambérène.



Dans le bas du tableau, CNEPS Excellence a retrouvé le goût de la victoire face à l’ASAC Ndiambour, qui subit sa 12e défaite du championnat. Les autres matchs du dimanche se sont soldés par des nuls : 1-1 entre l’Étoile Lusitana et l’AS Kaffrine, 0-0 entre le DUC et le RS Yoff.



À noter la performance de Mapathé Mbodji, buteur pour Kaffrine et désormais co-meilleur buteur de la Ligue 2 avec 12 réalisations, à égalité avec le Mbourois Sékou Sylla, resté muet ce week-end.



Samedi, NGB a remporté un succès précieux (0-1) contre Thiès FC. La journée se clôture ce lundi avec un duel d’académiciens entre Amitié FC et Diambars FC, tous deux à égalité avec 34 points.