Non madame la ministre, Mimi Touré, ne nous imposez pas un débat de caniveau (par Ndiapaly Guèye)

Les Sénégalais n'ont pas besoin de querelles de bornes fontaine. Débattre sur le mfdc c'est encore éveiller de vieux souvenirs qui ne participent pas à la stabilité du pays. Laissons aux autorités du pays le soin de continuer à gérer cette situation qui trouvera très bientôt une solution définitive. Quant à un problème privé qui concernerait deux justiciables qui n'ont jamais eu l'opportunité de gérer les affaires de la cité, comment pourrait-on accepter un débat qui polariserait des millions de téléspectateurs sur des problèmes beaucoup moins importants que ceux que 90% des Sénégalais continuent de vivre ET de subir.



Il s'agit de l'éducation avec les milliers d'abris provisoires, de la santé avec ces bébés prématurés qui sont souvent calcinés dans les couveuses. Ces hémodialysés qui peinent à accéder à la gratuité des soins. Que dire des inondations qui hantent le sommeil des populations? Que dire de certaines infrastructures qui ont du mal à résister aux eaux pluviales? Qu'aviez-vous fait des milliards décaissés pour résoudre tous ces problèmes? La mal gouvernance une vraie réalité dans notre pays. Que dire des milliards enfouis dans les caves des domiciles de certains pontes de la République ? Ces milliers de diplômés dans le marché de l'emploi qui peinent jusqu'ici à trouver un emploi décent.



L'insécurité ambiante qui règne dans notre pays. Le panier de la ménagère qui illustre le niveau de paupérisation des masses sénégalaises. L'émigration clandestine avec ces milliers de jeunes sénégalais qui perdent la vie au nom d'un Eldorado virtuel qui hante leur sommeil. La séparation des pouvoirs, entre autres sujets d'actualité dont les Sénégalais souhaiteraient être édifiés. Madame Mimi Touré, avec tous les respects que les Sénégalais vous vouent, répondez à l'invitation du président Ousmane Sonko, tête de liste de la coalition yewwi as kanwi à un débat public.



Les Sénégalais restent à l'écoute et ce n'est pas à vous de poser des conditions. Laissons aux sénégalais le soin de le faire. Venez répondre aux sénégalais et dites-leur comment aviez-vous géré les biens qu'ils vous avaient confiés quand vous étiez première ministre ?

Ndiapaly Guèye

Journaliste indépendant,