Non-paiement des bourses: encore des échauffourées à l'Ucad !

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) fait actuellement scène de théâtre de violents heurts. Etudiants et Forces de l’ordre s'affrontent depuis plus de trois tours d'horloge avec des jets de pierres pour les premiers nommés, et des grenades lacrymogènes pour les seconds.



La raison ? L'interminable question des bourses. Les étudiants sont restés fois-ci deux (2) mois sans percevoir leurs bourses.