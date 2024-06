Non-participation du Real Madrid au Mondial des clubs : le club contredit son entraîneur, Ancelotti clarifie sa pensée

L’été prochain, la FIFA lancera la Coupe du monde des clubs dans son nouveau format. 32 équipes émanant des six confédérations mondiales s’affronteront dans le même style qu’une Coupe du monde habituelle. Un projet auquel le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’adhère pas, puisqu’il avait déclaré «la FIFA peut oublier cela. Les footballeurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi. Un seul match de Madrid vaut 20 millions et la FIFA veut nous donner ce chiffre pour l’ensemble du tournoi», dans un entretien au journal italien Il Giornale.



Mais via un communiqué publié sur le site officiel du Real Madrid, le club a démenti cette annonce forte lâchée par son manager. Le Real Madrid a annoncé qu’il comptait bien disputer la compétition.



« Le Real Madrid informe qu’à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, qui sera organisée par la Fifa lors de la prochaine saison 2024/2025, n’a été remise en question. Par conséquent, notre club participera, comme prévu, à cette compétition officielle que nous abordons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme pour faire rêver une fois de plus nos millions de fans dans le monde entier d’un nouveau titre », peut-on lire.



Dans la foulée, Carlo Ancelotti s’est également expliqué sur cette interview, peu après le communiqué du Real Madrid. Le champion d'Espagne a clarifié sa pensée.



«Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n’ont pas été interprétés comme je l’entendais. Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid», a expliqué sur X, l’entraîneur du Real Madrid.