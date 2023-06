Non respect de l'éthique et de la déontologie: le CORED sert neuf (9) avertissements et trois (3) blâmes aux médias

Le Tribunal des pairs du conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED) a présenté les avis émis sur douze (12) affaires au cours des onze (11) derniers mois. Ces avis, qui concernent vingt-quatre (24) médias, ont été rendus publics ce mercredi 31 juin à la maison de la presse dans le but de sensibiliser le public et de promouvoir une presse éthique et responsable.



Sur les douze affaires traitées, huit (8) étaient des auto-saisines, ce qui signifie que le Tribunal des pairs du CORED a pris "l'initiative d'examiner ces cas sans attendre une plainte formelle", a fait souligner Mamadou Thior de Cored.



Les quatre (4) autres étaient des plaintes déposées par des tiers. Parmi les affaires traitées, certaines impliquaient des litiges entre différentes entreprises de presse, et une seule décision a fait l'objet d'un appel.



L'une des affaires examinées était une auto-saisine concernant le quotidien national Le Soleil, qui avait publié en Une un article intitulé "Ousmane Diatta aka... Kabylline - l'itinéraire d'un affreux". Le Tribunal des pairs a demandé au directeur de publication, Yakham MBAYE, ainsi qu'à l'auteur de l'article, d'éviter les accusations gratuites, notamment dans le cas d'une affaire pendante devant la justice, tout en les exhortant à faire preuve de prudence dans le traitement des faits.



Un autre cas notable était une plainte pour diffamation déposée par un homme d'affaires français contre le site leral.net, qui l'avait qualifié de raciste sans recueillir sa version des faits. Le Tribunal des pairs a adressé un avertissement à l'auteur de l'article, NDiaga DIOP, et un blâme à Oumar Chérif NDAO, coordonnateur de leral.net.



Le CORED a également examiné des affaires d'autosaisine, concernant le quotidien L'Exclusif, accusé d'inciter à la violence en titrant en Une « Yewwi - Wallu sans aucune résistance ou stratégie face aux FDS / l'inter-coalition des poltrons ». Le directeur de publication, Pape Moussa Doukar, a été convoqué pour discuter de cette affaire.



Une auto saisine a été aussi faite contre les quotidiens L'As et Teral, qui avaient publié des articles identiques sur le meeting à Podor de Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo. Les directeurs de publication de Teral, Siaka NDONG, et de L'As, El Hadi Falilou FALL, ont été avertis, et le Tribunal des pairs leur a demandé de se conformer à l'article 92 du Code de la presse en se dotant d'organigrammes conformes.



Parmi les autres affaires traitées figuraient des plaintes, telle que celle déposée par le site dakaractu.com, Le Quotidien, La Dépêche Républicaine, qui ont été jugés irrecevable car le contentieux entre les deux médias étaient déjà devant les tribunaux.



Ainsi neuf (9) avertissements et trois (3) blâmes ont été servis. Les avis sont pris en compte dans la délivrance du quitus pour obtenir la Carte nationale de presse. "Les sanctions du CORED font perdre des points au média épinglé. La conséquence est qu'un média récidiviste peut ne pas bénéficier du fonds ou voir son montant revu à la baisse à cause des sanctions", a prévenu monsieur Thior.