Non-respect des accords des industriels : Les ferrailleurs annoncent une marche

Les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal sont en colère face à la non-application d'un protocole d'accord signé en juin dernier pour réglementer le secteur. D’après Le Quotidien, cette frustration a incité la Fédération des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal à annoncer l'organisation prochaine d'une marche nationale pour faire entendre leurs revendications.



Selon Assane Bissichi, président de la Fédération, les industriels ne respectent pas leurs engagements stipulés dans le protocole d'accord tripartite, laissant ainsi les ferrailleurs dans une situation précaire. Les clauses prévoyaient que les industriels devaient accepter tous les types de ferraille, quelles que soient leur nature, mais selon M. Bissichi, ces termes ne sont pas respectés sur le terrain.



Il a également souligné que la fixation des prix devait être traitée en collaboration avec les ferrailleurs, mais que ces derniers ont été exclus du processus de décision. L'absence de dialogue et de coopération de la part des industriels a conduit les ferrailleurs à envisager une marche nationale et à réactiver le Syndicat des ferrailleurs pour mener ce combat avec détermination.



Ils espèrent ainsi attirer l'attention du Premier ministre Amadou Ba pour obtenir une solution définitive à leurs problèmes. En l'absence d'une résolution satisfaisante, les ferrailleurs et brocanteurs comptent intensifier leurs actions pour faire valoir leurs droits et faire face aux difficultés rencontrées dans leur secteur.