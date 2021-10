Non-respect des accords signés: le SAEMSS annonce une année scolaire mouvementée

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) risque de perturber l’année scolaire. Face aux journalistes, les syndicalistes se disent déterminés à aller en croisade contre le gouvernement. Ainsi, conformément aux conclusions issues des travaux de la Commission Administrative du 16 octobre 2021, le « SAEMSS décide d'engager dès le début de la présente année scolaire le bras de fer contre le gouvernement du Sénégal pour exiger la matérialisation de tous les accords signés avec le G 7 », a déclaré le secrétaire général national adjoint du SAEMSS, El Hadji Malick Youm.



Apres deux années d'accalmie et de sacrifices marquées par la persistance des maux qui plombent la profession enseignante, comme le confirme d'ailleurs le rapport annuel de l’International de l’Education (I'IE), le SAEMSS en « appelle à l'unité et à la mobilisation de tous les enseignants pour sonner le glas des politiques publiques discriminatoires qui sont en défaveur de la corporation enseignante », a-t-il dit.



Les syndicalistes se sont fixés des objectifs afin de régler les défis majeurs. Ils exigent la « priorisation de l'éducation dans les politiques publiques, la lutte pour obtenir des acquis sociaux au profit des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Apurer définitivement le passif social des protocoles signés avec le Gouvernement dans le secteur de l'éducation. Revaloriser la fonction enseignante à travers l’amélioration du statut et une meilleure gestion de la carrière administrative », ont-ils listé.



Le SAEMSS dénonce, par ailleurs, les augmentations faramineuses notées sur les frais d’inscription dans la plupart des établissements ainsi que la recrudescence de la violence au sein de l'espace scolaire. Il exige l'application stricte des textes en matière d'inscription et la restauration de l'éducation aux valeurs et aux règles d'éthique et de discipline.



A l’issue des travaux de sa Commission Administrative du 16 octobre 2021, le SAEMSS a adopté une « Feuille de route syndicale 2021/2022 articulée autour de trois axes prioritaires: engager une lutte syndicale d'envergure pour exiger l'apurement du passif social des accords de 2018 et une école de qualité, organiser des tournées syndicales pour la remobilisation et la redynamisation de la base, respecter strictement le calendrier des instances du syndicat ».



Le SAEMSS en appelle à l'engagement, à la mobilisation et à l'unité de tous les travailleurs du Sénégal surtout sur les questions transversales et des enseignants sur les questions spécifiques à la corporation enseignante.