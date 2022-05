Non-respect des protocoles d'accord avec le G7: le ministre annonce que tous les engagements financiers entre les syndicats sont respectés

Les cinq (5) syndicats du G7, ont décrété ce mercredi 25 mai, 7 jours de grève totale à partir de vendredi, pour non-respect des protocoles d'accord avec le gouvernement. En conférence de presse, le ministre des Finances et du Budget annonce que « tous les engagements financiers contenus dans l’accord conclu le 26 février 2022, entre le gouvernement et les syndicats représentatifs d’enseignant sont scrupuleusement respectés ».



« L’accord conclu le 26 février entre le gouvernement et les syndicats d’enseignant représentatif a porté sur 7 mesures (…). Par conséquent excepté les mesures d’indemnité de logement qui est défiscalisé, toutes les autres mesures sont fiscalisées conformément aux dispositions sans équivoque de l'accord », a fait savoir le ministre des Finances et du budget.



Pour les salaires du mois de mai 2022, dit-il, chaque enseignant « pourra constater son bulletin de salaire les rubriques explicites de l’accord ainsi que les montants correspondants au titre de l’année 2022 ».



D’après Abdoulaye Daouda Diallo, tous « les engagements financiers contenus dans l’accord conclu le 26 février 2022, entre le gouvernement et les syndicats représentatifs d’enseignant sont scrupuleusement respectés ».



« Jusqu’ici, aucun dysfonctionnement d’ordre financier d’un quelconque point de l’accord n’a été porté à l’attention des services de la Direction générale du budget du ministère des Finances et du Budget », a-t-il souligné.



Au total, « c’est un effort financier sans précédent qui a été fait en faveur des enseignants malgré le contexte de crise économique mondial et prise en compte dans la loi de finance rectificative 2022 », a ajouté le ministre des Finances.



Selon lui, le budget « révisé du ministère de l’Education nationale s’est établi exceptionnellement à 673 milliards de FCFA compte non tenue des budgets des ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du budget du ministère de la Formation Professionnelle ».