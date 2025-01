Nord du Sénégal : baisse des températures attendue entre 10°C et 15°C

La vague de fraîcheur qui traverse le pays devrait se maintenir. Selon l’ANACIM (Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie), une baisse significative des températures est attendue dans le nord du Sénégal, notamment à Saint-Louis, Matam, Podor et Louga, entre le 18 et le 20 janvier. Les températures y oscilleront entre 10°C et 15°C.





Une fraîcheur notable est attendue sur l'ensemble du territoire du 18 au 20 janvier.



𝐍𝐨𝐫𝐝 (𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬, 𝐏𝐨𝐝𝐨𝐫, 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐦, 𝐋𝐨𝐮𝐠𝐚, 𝐋𝐢𝐧𝐠𝐮𝐞̀𝐫𝐞) :

Températures minimales entre 𝟏𝟎°𝐂 𝐞𝐭 𝟏𝟓°𝐂 la nuit.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 (𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫, 𝐓𝐡𝐢𝐞̀𝐬, 𝐃𝐢𝐨𝐮𝐫𝐛𝐞𝐥, 𝐊𝐚𝐨𝐥𝐚𝐜𝐤, 𝐞𝐭𝐜.) :

Minimales autour de 𝟏𝟔°𝐂 𝐚̀ 𝟏𝟖°𝐂 la nuit.

𝐒𝐮𝐝 (𝐊𝐨𝐥𝐝𝐚, 𝐙𝐢𝐠𝐮𝐢𝐧𝐜𝐡𝐨𝐫, 𝐒𝐞́𝐝𝐡𝐢𝐨𝐮, 𝐊𝐞́𝐝𝐨𝐮𝐠𝐨𝐮) :

Températures entre 𝟏𝟖°𝐂 𝐞𝐭 𝟐𝟎°𝐂 pendant la nuit.