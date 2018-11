Nostalgie devenue E-radio : Bougane se dévoile actionnaire et traîne les propriétaires en justice

Un nébuleuse semble entourer la radio Nostalgie devenue actuellement IRadio. Le groupe E-Media Invest, en achetant cette radio Nostalgie ne savait certainement pas qu’il y avait un contentieux entre « actionnaires» de la société Sorano SA qui diffusait “Nostalgie”.



La société Radio nostalgie Afrique, titulaire de la licence d’utilisation de la marque Nostalgie dans le continent, avait informé tous les intéressés, annonceurs, autorités compétentes et le public que par ordonnance prononcée le 25 septembre 2015 et assortie de l’exécution provisoire, le président du tribunal de commerce de Paris a constaté que le contrat de sous licence «Radio Nostalgie», souscrit par la société Sorano Sénégal, était résilié depuis le 31 janvier 2014 et qu’en conséquence la société Sorano Sénégal, outre le fait qu’elle a été condamnée à régler à la société Radio Nostalgie Afrique des redevances impayées, lui avait été fait injonction de cesser définitivement la diffusion des marques «Nostalgie» et «Radio Nostalgie» et de les utiliser sous quelque forme que ce soit…



Mais il y une nouvelle donne. Bougane Guèye Dani, le patron de D-Media accuse ladite société d'avoir cédé ses parts d’actions qui représentent 50%. A l’issue de ce bras de fer, rappelle les Echos, le patron de D-Médias est sorti vainqueur, obtenant une condamnation du juge d’Appel. Fort de cette décision, le candidat à la présidentielle a assigné la société Sorano SA en liquidation d’astreinte.



Le propriétaire de Sorano SA est ainsi appelé à comparaître devant le juge lundi prochain. Les propriétaires de E-Media Invest pourront, pour leur part, poursuivre Sorano SA, s’il s’avère qu’ils ont été trompés sur le passif de la radio Nostalgie, précisent nos confrères.