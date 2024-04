“ Nous allons relancer la coopérative en milieu rural et éliminer les affairistes”, Alpha Ba, secrétaire d’Etat aux coopératives et à l’encadrement paysan

L'enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) est d’avis que le monde rural a longtemps été laissé à la merci des affairistes. Pour le docteur en sociologie, l’Etat du Sénégal au regard de la situation du monde rural n’a pas de temps à perdre pour apporter des solutions aux difficultés des paysans.



“ Je compte inscrire parmi les priorités qui me sont assignées, l’autonomisation du monde rural afin de permettre au secteur de bénéficier directement des fonds et du matériel qui lui sont alloués. Nous attendons encore les décrets de répartition des services et des rencontre avec le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, mais nous pouvons dire que l’automatisation du monde rural pour lui permettre de recevoir directement les fonds et le matériel qui lui sont alloués sont déjà dans nos priorités”, ainsi a décliné docteur Alpha Ba sa feuille de route.





De plus, ajoute l’universitaire, “ nous allons relancer la coopérative en milieu rural et aller vers l’autonomisation en limitant les intermédiaires qui captent les fonds qui n’arrivent pas aux agriculteurs. Depuis la dévaluation du FCFA et le désengagement de l’Etat, l’encadrement rural n’existe plus au Sénégal. Si on arrive à organiser les paysans, ça peut leur permettre de s’autonomiser et de pouvoir gérer eux-mêmes le matériel et en terme de commerce, il y aura des effets. Le monde rural a été laissé aux affairistes . Il faut dire aussi que cette question figure d’ailleurs dans le programme présenté par la coalition Diomaye Président.





Enseignant-chercheur au département économie et sociologie rurale à l’Ecole nationale supérieure d’agriculture (ENSA), Alpha Ba compte faire de son combat l’autonomisation des paysans. Ce qui, selon docteur Ba doit d’abord passer par l’élimination de tous ces affairistes qui vivaient sur le dos des paysans.