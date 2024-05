« Nous partageons les valeurs de solidarité internationale contre l’impérialisme avec la LFI » (Ayib Daffé)

A l’occasion de la conférence de presse animée conjointement par le leader de Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko et le leader de La France Insoumise (LFI), le député Ayib Daffé s’est dit honoré par la présence à Dakar de l’homme politique français.



« Cet évènement vient dans un contexte historique précis qui est l’avènement d’une nouvelle alternance et d’une nouvelle alternative au service du projet de transformation systémique », a-t-il souligné. Evoquant l’article 4 de la Constitution sur la collaboration des partis politiques sénégalais, Ayib Daffé confie que c’est « ce sillage que le Pastef et la LFI ont eu l’idée d’organiser cette conférence de presse ».



Il conclut : « ce qui est important de dire, c’est que le parti Pastef dans sa doctrine politique qui est la défense constante et prioritaire a érigé non seulement la souveraineté, l’africanisme et la solidarité internationale contre l’impérialisme. Des valeurs que nous partageons avec la France insoumise ».