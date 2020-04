Nouveau cas importé à Vélingara: la problématique de la large bande frontalière du Sud du Sénégal

Le vocable "Cas importé" avait disparu de la communication quotidienne du ministère de la Santé et de l'Action sociale depuis plus d'un mois. Deux semaines après la fermeture des frontières aériennes et terrestres le 19 mars 2020, il n'y avait plus de personne contaminée venant de l'extérieur du Sénégal. Ce dimanche 26 avril 2020, un nouveau cas importé a été signalé à Vélingara, une ville de Casamance, située à 123 km de Kolda et à 311 km de Ziguinchor, dans la région historique du Fouladou.



Selon les sources contactées par PressAfrik, il s'agit d'une commerçante guinéenne qui voulait se rendre à Diaobé en empruntant un jakarta ».



Il faut souligner que cette partie du Sénégal présente une large bande frontalière avec la Gambie et les deux Guinée (Bissau et Conakry). Beaucoup de ressortissants de ses deux Guinée ont été d'ailleurs arrêtés ces dernières semaines pour avoir voulu rallier le Sénégal via la frontière terrestre. Mais l'étendue de la bande frontalière pose souvent un sérieux problème de quadrillage pour la police des frontières. Raison pour laquelle, il y aura toujours des personnes qui échapperont à la vigilance des forces en charge de la sécurisation de ces frontières.



Au début, les cas importés nous venaient surtout des pays européens les plus touchés par la pandémie du nouveau Coronavirus (Italie, Espagne, France...). Aujourd'hui, si le dispositif de surveillance n'est pas renforcé, le Sénégal va enregistrer beaucoup d'autres cas importés qui viendront des pays frontaliers comme les deux Guinée, la Gambie...