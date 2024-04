Nouveau gouvernement : Dr Ibrahima Sy, ministre de la santé et de l’action sociale

Tout est fin prêt pour le nouveau président du Sénégal de dérouler son plan d’action. Après son installation officielle et la nomination de son Premier ministre, le gouvernement est enfin complet avec la liste des ministres et secrétaires d’Etat publiée ce vendredi. Ainsi, Dr Ibrahima Sy, spécialiste en épidémiologie spéciale et en politique environnementale de santé publique est porté à la tête du ministère de la santé.



L’actuel ministre de la santé, Dr Ibrahima Sy fraîchement nommé est chercheur principal sur le changement climatique à l'APRI. Il est également maître de conférences au Département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar, (Sénégal) ainsi que chercheur associé au Centre de surveillance écologique (CSE) de Dakar.



Les domaines d'intérêt du Dr Sy sont l'assainissement de l'eau, l'épidémiologie spatiale, les politiques environnementales de santé publique, le changement climatique et le développement durable. Il a complété son doctorat en géographie de la santé à l'Université de Strasbourg, France.

Auparavant, il a successivement travaillé à l'Université de Strasbourg (UDS) en qualité de Professeur Associé (2004-2006 et 2008-2013), au Centre suisse de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS) en tant que chercheur post-doctoral (2007-2009), au Swiss Tropical and Public Healt Chercheur senior en changement climatique – Sénégal.



Aussi, Dr Sy a coordonné de janvier 2016 à juin 2017, le Programme Majeur Recherche-Développement du Centre de Suivi Ecologique (CSE) et plusieurs projets de recherche sur les enjeux et défis de l’urbanisation, l’eau, de l’assainissement, de l’environnement, du changement climatique et de la santé publique en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire en collaboration avec des institutions nationales comme internationales telles que le CSE et le CR4D (Climate Research for Développent. Il est auteur et co-auteur de nombreuses publications scientifiques dans les domaines de recherché précités.