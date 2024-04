Nouveau gouvernement : Ousmane Sonko et son équipe en fast-track

Le Premier Ousmane Sonko et son équipe sont dans les starting- blocks. Le chef du gouvernement fait dans le fast track pour prendre à bras le corps les problèmes des Sénégalais. En témoignent ses propos lors de la cérémonie de passation de marché, hier, avec maître Sidiki Kaba.



“Nous sommes venus pour procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant Sidiki Kaba et moi. C’est une passation qui s’est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet, à partir de cet instant, de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Dans les prochains jours, nous nous attèlerons à installer l’ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels”, a déclaré Ousmane Sonko. Une telle déclaration traduit à suffisance la volonté du chef du gouvernement et son équipe d’être opérationnels dans les jours à venir.



A la tête d’un gouvernement de 30 membres, le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré les engagements du Président Bassirou Diomaye Faye de faire de ses priorités les problèmes des Sénégalais.



Tout en félicitant l’ancien Premier ministre Sidiki Kaba, Ousmane Sonko a magnifié les conditions dans lesquelles cette cérémonie s’est déroulée. Pour sa part, maître Sidiki Kaba s’est dit optimiste quant à la suite.