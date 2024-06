Nouveau gouvernement en RDC: même au sein de la majorité, les frustrations ne retombent pas

En RDC, une semaine après la publication de la composition du gouvernement, les frustrations ne retombent pas, même dans les rangs de la majorité présidentielle. Le week-end a été marqué par une réunion importante entre le présidium de l’Union sacrée, la plateforme au pouvoir, et ses membres pour discuter de la situation. Un rapport détaillant les préoccupations et les suggestions a été rédigé et transmis à Félix Tshisekedi.

RFI

