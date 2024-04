Nouveaux bombardements israéliens sur Gaza au premier jour de l’Aïd el-Fitr

A l’heure où les musulmans du monde entier célèbrent l’Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan, des frappes mortelles ont touché pendant la nuit le nord et le centre du territoire palestinien, notamment le camp de Nousseirat, selon des témoins.

Six mois après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, les appels à un cessez-le-feu se font de plus en plus pressants.

Le président américain Joe Biden, l’allié le plus puissant d’Israël, a qualifié « d’erreur » la conduite de la guerre à Gaza par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans un entretien diffusé mardi par la chaîne hispanophone Univision.

« Ce que je demande, c’est que les Israéliens appellent à un cessez-le-feu, qu’ils autorisent pour les six ou huit prochaines semaines un accès total à la nourriture et aux médicaments entrant dans le pays », a affirmé Joe Biden.

Des bombardements israéliens meurtriers ont de nouveau visé mercredi la bande de Gaza, où Israël poursuit son offensive contre le mouvement islamiste palestinien Hamas malgré les pressions internationales, pendant que les pays médiateurs tentent sans succès d'imposer une trêve.