Nouvel an: Macky Sall gracie 854 détenus

En ce nouvel an, le Président Macky Sall a accordé sa grâce à huit cent cinquante-quatre (854) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans différents établissements pénitentiaires du pays, a appris Pressafrik via un communiqué.



Il s'agit de sept cent quatre-vingt-deux (782) remises totales de peines, trente-quatre (34) remises partielles de peines, douze (12) mineurs, vingt-trois (23) grands malades, trois (03) commutations de peine de perpétuité en vingt (20) ans de réclusion criminelle.



Le chef de l'Etat a fait savoir qu'il demeure " fidèle à son engagement de donner, autant que possible, à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi, une seconde chance pour leur réinsertion sociale".



Cette mesure qui s'inscrit également dans le cadre du désengorgement des prisons, souligne le document, permet d'améliorer les conditions de prise en charge des détenus et de prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19 dans les établissements pénitentiaires.