Affaire Lac de Guiers 2 : près de 37 millions FCFA collectés pour sortir le lutteur de prison

Les acteurs de la lutte ont lancé une collecte de fonds pour sortir leur camarade de prison. Selon le lutteur Lirou Diane, ils ont pu collecter près de 37 millions de francs CFA. « On a pu collecter près de 37 millions sur les 59 qu’il doit. Nous avons aussi loué les services de quatre avocats pour défendre sa cause. Nous continuons à demander de l’aide à tous pour qu’il revienne parmi nous et poursuive ces activités », a-t-il révélé au journal Les Echos.



A l’en croire, ils envisagent de demander aux promoteurs de lui trouver un adversaire et lui donner une avance pour qu’on puisse compléter. « Certains lutteurs de Guédiawaye à l’instar de Sa Thiès et Bébé Saloum s’investissent également », a-t-il dit.



Pour rappel, Lac de Guiers 2 a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et escroquerie, le chef de file de l'écurie Walo, séjourne à la prison de Rebeuss.