Gamou annuel du marabout Fansou Bodian : le Président Diomaye Faye présent à Bignona

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a tenu à marquer sa présence au gamou annuel de El Hadji Ousmane Fansou Bondian à Bignona. Ainsi, c'est la première fois qu'un chef de l'Etat sénégalais assiste à cette cérémonie religieuse. Un honneur que le Président Diomaye Faye fait à l'érudit de Diégoune. Village d'où, il est né en 1942. Le marabout de la ville de Bignona perpétue un évènement religieux qu'il a initié depuis 1990.



Aujourd'hui, c'est tout Bignona qui s'est mobilisé pour réserver un accueil chaleureux au Président de la République. Le gamou annuel de Fansou Bodian est un lieu de rendez-vous pour beaucoup de pèlerins qui viennent de partout de la Casamance naturelle et même de l'intérieur du Sénégal, en plus des pays comme la Guinée Bissau, la Guinée, la Gambie et le Mali.