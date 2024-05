APR : le parti de Macky Sall sonne la remobilisation des troupes

L'alliance pour la République (APR) fait parler d'elle. En effet, la formation politique du prédécesseur de Diomaye Faye refait surface dans un contexte où elle reste minée par des conflits internes. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik et datant de ce vendredi, l'ancien parti au pouvoir fait part des activités entreprises pour remobiliser ses troupes. Conformément, à la lettre circulaire de Macky Sall du 16 mai 2024 appelant à la remobilisation des militants, le porte-parole national appelle au respect des recommandation du fondateur de la formation politique. Sur ce, une délégation dirigée par Abdou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale s’est rendue dans les régions de Diourbel, Kaolack et Kédougou.



Toujours, selon le communiqué d'autres tournées de ce genre seront effectuées dans le pays. "Dans ce cadre, le camarade Abdoulaye Daouda Diallo conduira les 1er et 2 juin 2024 la mission envoyée dans les régions de Kolda et de Sédhiou pour poursuivre les rencontres d’écoute et d’échanges à la base. D’autres délégations sont en cours pour les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick et Matam pour lesquelles, les dates de visites seront fixées dans les meilleurs délais", a informé le porte-parole.



Parlant de la situation actuelle du pays, l'ancien parti au pouvoir se dit prêt à défendre les intérêts des populations. "Aujourd’hui comme par le passé, l’Alliance Pour la République est debout pour s’opposer avec fermeté aux actes régressifs et de reniement des nouvelles autorités, à leur inaction face aux urgences des populations, notamment l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes, au coût de la vie pour les ménages sénégalais", ont averti les camarades de Macky Sall.