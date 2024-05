PDS : Madame Fatou Sow dirige, désormais l'instance fédérale des femmes

Le parti démocratique sénégalais (PDS) vient de procéder à des restructurations du bureau national de la fédération nationale des femmes. A ce titre, le secrétaire général national se rapportant sur les articles 21,22 et 23 des statuts et règlement intérieur du parti a décidé en son article premier de procéder à des nominations.



C'est ainsi que Mesdames Fatou SOW, et Ndèye Astou Camara sont respectivement nommés présidente nationale des femmes et secrétaire générale. A cette mesure s'ajoute la nomination des membres d'honneur du bureau.



Selon, le communiqué parvenu à PressAfrik sont nommés membres d'honneurs : madame Ndeye Gaye CISSE, Madame Rokhaya Daba DIOUF , Madame Aissata GAYE, Madame Mahel HANN, Madame Nafy NGOM et Madame Woraye SARR.



A terme, le PDS a chargé le secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien de l'exécution de cette présente décision administrative. Elle prend effet à partir de sa date de signature.