Ligue 1 : le Jaraaf sanctionné, Stade de Mbour sauvé de la relégation, Casa Sports et Génération Foot en danger

L'Asc Jaraaf perd encore des points après que la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) ait statué sur le cas de Cheikh Lô Ndoye. Ce dernier avait participé à un match alors qu’il était suspendu. L’équipe de la Médina perd ainsi les matchs de la 23e et 24e journée contre le Stade de Mbour et Jamono Fatick en sus d'une amende de 150.000 CFA.



Cheikh Lô Ndoye purgera deux matchs de suspension lors des prochains matchs officiels. Le Jaraaf dispose de trois jours pour faire recours à cette décision.



Les faits ayant conduit à ces sanctions impliquent des infractions de l’ASC les Jaraaf lors des 23e et 24e journées du championnat. Les matchs en question ont été perdus par forfait pour l’ASC les Jaraaf, avec une attribution de zéro point et trois buts encaissés par match.



En conséquence, le Stade de Mbour et Jamono Fatick se sont vus attribuer chacun trois points et trois buts marqués par forfait.



D’ailleurs, l’ASC les Jaraaf a écopé d’une amende de 150.000 FCFA, et leur joueur Cheikh Lô Ndoye reste suspendu pour deux matchs à venir. Ces décisions ont eu un impact significatif sur le classement actuel.



Le Stade de Mbour bénéficie grandement de ces sanctions, se retrouvant désormais à 27 points grâce aux victoires par forfait.



Ces sanctions ont eu un impact majeur sur le déroulement du championnat. Les sanctions infligées à l'ASC les Jaraaf ont redistribué les points et les positions au classement, favorisant certaines équipes comme le Stade de Mbour, qui se retrouve désormais dans une position plus confortable pour assurer son maintien en première division.



Cependant, pour d'autres équipes comme Casa Sports (13e, 24 pts) la situation est beaucoup plus délicate, avec une pression accrue pour obtenir des résultats positifs lors de la 26e et dernière journée.



Les sudistes sont condamnés à un exploit lors de la dernière journée. L’équipe de Ziguinchor devra impérativement gagner et espérer des contre-performances de Génération Foot (12e, 26 pts) et Diambars (14e, 21 pts) pour espérer se maintenir en Ligue 1.