Libération du Dirpub du journal La Tribune : les explications de son avocat Me El Hadj Diouf

Le journaliste et directeur de publication du journal, La Tribune a été libéré après une garde à vue jeudi dans la soirée ». Selon son avocat, Me El Hadji Diouf, son client a de nouveau, fait face aux enquêteurs de la Section de recherches, ce vendredi matin.



« Vous savez, on ne peut pas parler dans la presse de ce qui s'est passée avec les enquêteurs. Après son audition d'hier nuit, une décision de garde à vue a été prise contre mon client, mais il sera finalement libéré quelques heures plus tard pour revenir ce matin », a-t-il précisé.



Selon la robe noire, « il n’y a rien de spécial. On nous a dit d'attendre la suite ». Maitre Diouf espère que ce sera pareil pour Mouhamed Guèye, le directeur de publication du journal « Le Quotidien », également convoqué pour les mêmes faits.