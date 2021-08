Nouvelle-Zélande: premier cas local de Covid-19 depuis six mois

La Nouvelle-Zélande a enregistré ce mardi, pour la première fois depuis six mois, son premier cas de contamination de Covid-19 d'origine locale.



Selon la Rfi, la personne a été testée positive à Auckland, la plus grande ville du pays a précisé le ministère de la Santé, et l'origine de sa contamination n'a pas encore été déterminée. Un conseil des ministres doit se tenir ce mardi afin de décider des mesures à prendre après la découverte de ce premier cas d'origine locale depuis le 28 février.