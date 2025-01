Nouvelle année 2025 : le message d’Abdoul Mbaye aux Sénégalais

Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre sous le premier mandat de Macky Sall a fait un post, ce vendredi 3 janvier, sur sa page Facebook, pour souhaiter « une année marquant une définitive rupture d’avec celles qui nous ont fait souffrir d’une triste continuité de mal gouvernance. »

Toujours dans son post, le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), a estimé que « le Sénégal pourrait donc mettre quelques temps à sortir de sa situation économique, financière et donc sociale morose ».



« L’année nouvelle qui démarre pourrait ressembler aux derniers mois de celle qui s’est achevée. Le temps des réformes précède celui de leurs effets. Le Sénégal pourrait donc mettre quelque temps à sortir de sa situation économique, financière et donc sociale morose.

Je souhaite à tous mes compatriotes une amélioration vite venue de notre environnement général ; une année marquant une définitive rupture d’avec celles qui nous ont fait souffrir d’une triste continuité de mal gouvernance dont le plus dur est vécu par les plus pauvres d’entre nous ; une année d’espoirs nouveaux récompensant une résilience de notre peuple à bien d’épreuves traversées dont la plus pénible demeure la trahison des promesses qui nous ont fait choisir nos dirigeants par le passé.

Deweneti! », a-t-il publié.