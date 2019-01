Nouvelle configuration du pouvoir en RDC

A l'intérieur du FCC, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de M. Kabila obtient une cinquantaine de sièges, d'après un comptage de l'AFP.



La coalition Cap pour le changement (Cach) de Félix Tshisekedi obtient une cinquantaine d'élus, entre l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) de M. Tshisekedi et l'Union pour la nation congolaise (UNC) de son allié, Vital Kamerhe.



La coalition Lamuka de M. Fayulu obtiendrait davantage de sièges que celle de M. Tshisekedi (80 députés). M. Fayulu entend contester tous les scrutins devant la Cour constitutionnelle.





Ces résultats peuvent encore s'affiner. Mais M. Kabila gardera le contrôle de l'Assemblée où ses amis étaient déjà majoritaires. Il doit lui-même devenir sénateur à vie, aux termes de la Constitution.



"Le président proclamé élu sera le président de la RDC, avec tous les pouvoirs pour appliquer son programme", a promis M. Kabila dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique.



Pour camp Fayulu si M. Tshisekedi devient le président dans cette configuration politique, il sera tout simplement le faire-valoir de Joseph Kabila qui continuera à tirer les ficelles.