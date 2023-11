Nouvelle découverte macabre à Bignona : un homme retrouvé décédé dans les rizières

Une série de découvertes macabres secoue la région de Bignona. Dans une suite tragique après la récente disparition de deux enfants, A. Badji et K. Mané, âgés respectivement de 4 ans et de 5 ans, à Tanghory, cette fois, c’est le corps d'un homme en état de décomposition avancée qui a été retrouvé dans les rizières de Kadiamor, un quartier de la commune de Bignona.



L'homme a été identifié comme étant Ousmane Diatta, selon des sources concordantes. Originaire de Diembering, dans le département d'Oussouye, l'homme, âgé de 65 ans, était célibataire et sans enfant. Des informations préliminaires laissent entendre que le défunt aurait pu être confronté à des problèmes de dépression, alimentant des questionnements sur les circonstances entourant son décès.



D’après Rewmi Quotidien, les détails précis entourant cette mort restent flous.