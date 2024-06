Nouvelle fonction de Macky Sall : quand Mimi Touré raille son ancien mentor

La nouvelle fonction de l'ancien Président sénégalais, Macky Sall a laissé pantois Mimi Touré. Cette dernière ancienne proche collaboratrice de Macky Sall ayant occupé les postes de ministre de la justice et même Premier ministre ne voit pas d'un bon oeil l'actuel poste de son mentor de jadis. Macky Sall depuis son départ de la présidence occupe le poste d'envoyé spécial du P résident français Emmanuel Macron au Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P).



Pour madame Aminata Touré "qu’un président de la République africain se retrouve envoyé spécial de son ancien collègue français, ancienne puissance coloniale, moi ça me met mal à l’aise. Je ne l’aurais jamais envisagé. C’est son choix. Mais ça se présente très bizarrement".



"Je l’aurais plus vu dans une posture africaine où il aurait beaucoup à faire ici sur le continent. Mais si en plus il est le chef de l’opposition exilé à Paris, ça c’est des incompatibilités de positionnement", a, de plus, confié madame Touré lors de son passage à l'émission Grand Jury de la RFM.