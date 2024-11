Nouvelle renégociation à l’ASER : le grand coup de Jean-Michel Sene

Le nouveau Directeur Général de l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER), Jean-Michel Sene, a réussi un véritable tour de force. Selon des sources proches de ses services, le DG de l’ASER a renégocié deux contrats majeurs, qui, selon les mêmes sources, devraient "contribuer à l’accélération de l’accès universel à l’électricité et à la rationalisation des dépenses publiques".



Grâce à la renégociation des contrats AEE Power et SAGEMCOM, 2 740 villages seront désormais électrifiés. Cela permettra de réduire le nombre de localités non électrifiées de 8 071 à 5 331. L'objectif est d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2029.



Les chiffres issus de la renégociation avec SAGEMCOM sont impressionnants : le nombre de villages à électrifier a été considérablement augmenté, passant de 706 à 1 000 localités. L'ajout de 294 nouvelles localités permettra de raccorder 23 136 ménages, soit environ 106 756 personnes.