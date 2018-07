Nouvelles mesures à Gorée : Augustin Senghor dégage toutes responsabilités

Suite à un communiqué de la Liaison maritime Dakar-Gorée (Lmdg) annonçant de nouvelles mesures pour, dit-elle, «des raisons de sécurité et d’hygiène», le maire de l'île de Gorée apporte ses précisions.



Augustin Senghor dégage toute responsabilité. Il souligne qu’il n’a pas été consulté pour une telle mesure et a été mise devant le fait accompli. Il tient à préciser que la mairie n’a jamais été associée à la mesure.



Avant d’expliquer que : « pour la taxe de 500 F Cfa, c’est une taxe de cession de services municipaux qui existe depuis 2014. Elle tire son fondement juridique de la Délibération du Conseil municipal, sous présence du Préfet. Cette taxe est l’une des plus grandes sources de revenus de la mairie».



Par rapport aux prix de la nourriture affichés dans le communiqué de la Lmdg, un des restaurateurs et conseiller Municipal de souligner qu’ils sont destinés aux groupes scolaire de Gorée faisant partie de l’Education nationale.



Il informe que «les plats pour les visiteurs sont à partir de 2500 F Cfa et les sandwichs à 1000 F Cfa ».



Plusieurs mesures pour des raisons de sécurité et d’hygiène ont été prises. Parmi elles, "la présentation d’une pièce d’identité pour l’accès à la chaloupe ; Le transport de bonbonnes de gaz ne pourra se faire qu’à partir de 18 h 30 ; et l’interdiction du transport de repas préparés", peut-on lire dans le communiqué de la Lmdg.