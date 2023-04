Nouvelles offres Flybox 4G: l’ARTP demande à Orange de faire des réajustements

La polémique, les complaintes et frustrations des abonnés d’Orange suite aux nouvelles offres Flybox 4G de l’opérateur ont fait réagir le régulateur. Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdou Karim Sall s’est entretenu sur le sujet avec Sékou Dramé, Directeur général de la SONATEL.



Abdou Karim Sall a demandé à l’opérateur « d’apporter les diligences nécessaires pour procéder aux réajustements adéquats au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes, dans ce contexte où le Chef de l’Etat a marqué son attachement solennel à la réduction du coût de la vie dans tous les secteurs ». Mais également à « améliorer la communication autour de toute nouvelle offre »



Le directeur de l’ARTP a profité de l’occasion pour appeler, « les parties prenantes à la retenue et à l’usage des moyens légaux de saisine du régulateur pour que leur cause soit entendue »