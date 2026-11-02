Novembre Bleu : le ministère de la Santé appelle à la prévention des cancers masculins

À l'occasion de Novembre Bleu, mois de sensibilisation aux cancers masculins, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite l'ensemble de la population masculine à accorder une attention particulière à sa santé. Cette campagne cible prioritairement la prévention et la prise en charge précoce des pathologies oncologiques chez l'homme, avec un accent particulier sur les cancers de la prostate et des testicules.



Les autorités sanitaires rappellent que plusieurs démarches individuelles restent essentielles pour favoriser un diagnostic précoce. Le ministère préconise notamment la recherche d'informations fiables, la consultation régulière d'un professionnel de santé ainsi que la tenue de discussions ciblées autour du dépistage en fonction de l'âge et des facteurs de risque propres à chaque individu.



À travers ce message de sensibilisation, la tutelle cherche à promouvoir des réflexes de prévention et à encourager des démarches médicales anticipées pour garantir une meilleure efficacité des traitements.