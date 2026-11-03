Tensions à Lagouira : Des pêcheurs sénégalais et mauritaniens expulsés par la Marine marocaine

Une nouvelle tension maritime secoue la zone de Lagouira. Selon le média Yabiladi, des patrouilleurs et vedettes de la Marine royale marocaine ont contraint des bateaux de pêche mauritaniens et sénégalais à quitter les eaux de Lagouira.



Une source proche du dossier a confié à Yabiladi que « l’intervention s’est déroulée sans incidents » et que « les pêcheurs ont quitté les eaux marocaines sans opposer une quelconque résistance ».



Cette opération menée le 2 novembre survient après un premier incident similaire le 25 octobre.



Pour les observateurs, « ces interventions menées par le Maroc constituent de véritables tests dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les revendications de la Mauritanie sur ce territoire » .



Ces événements interpellent particulièrement au Sénégal, alors que l'accord de pêche conclu entre Dakar et Nouakchott, initialement signé en 2001, a été renouvelé le 13 novembre 2025 pour permettre aux professionnels des deux pays de pêcher dans leurs eaux territoriales.