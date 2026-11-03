Commerce international : Ibrahima Nour Eddine Diagne a pris la présidence de l'UN/CEFACT pour un mandat de 3 ans

Le directeur général de GAINDE 2000, Ibrahima Nour Eddine Diagne, a été élu président du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques ce mardi 3 novembre 2026 à Genève. Le dirigeant sénégalais a obtenu la direction de cette instance stratégique des Nations Unies pour un mandat de 3 ans, couvrant la période de 2026 à 2029.



Cette désignation a constitué une première pour un représentant du Sud global à la tête de cette organisation rattachée à la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. L'élection s'est déroulée lors de la session plénière au cours de laquelle un bureau de 10 vice-présidents issus d'Australie, du Canada, d'Italie, du Kirghizistan, du Maroc, de Norvège, d'Espagne, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis a été formé pour l'accompagner.



Le nouveau président a annoncé sa volonté de mobiliser davantage d'experts et d'élargir l'usage des 49 recommandations et près de 900 standards de l'institution afin de réduire les coûts des transactions transfrontalières. « Je souhaite renforcer la participation des différentes régions du monde aux travaux de l’organisation », a-t-il déclaré à la suite de son élection.



Ibrahima Nour Eddine Diagne a salué le soutien des autorités sénégalaises, exprimant sa reconnaissance au président de la République Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'au réseau diplomatique mobilisé depuis avril 2026. Le responsable a également remercié la Mission permanente du Sénégal à Genève, sa prédécesseure canadienne Nancy Norris et le secrétariat de l'organisme.