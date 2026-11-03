Renouvellement des allocations : la Direction des bourses dévoile les critères d'éligibilité pour l'année 2026/2027

La Direction des Bourses a publié un communiqué officiel ce mardi 3 novembre 2026 afin d'apporter des précisions sur les modalités de paiement des allocations pour les années universitaires 2025/2026 et 2026/2027.



L'institution a indiqué que les étudiants ayant bénéficié de douze mois de versement entre octobre 2025 et septembre 2026 ont épuisé leurs droits au titre de l'année universitaire 2025/2026. Toutefois, ces bénéficiaires ont conservé l'éligibilité au renouvellement ferme de leur bourse pour l'année universitaire 2026/2027. L'administration a subordonné cette reconduction à l'absence de redoublement durant le cycle d'études et au fait de ne pas se trouver en fin de cursus.



Pour les étudiants dont la prise en charge a débuté en cours d'année universitaire, à compter du mois d'inscription effective, le versement mensuel des allocations a continué jusqu'à l'atteinte des douze mois de paiement. La Direction des Bourses a souligné que cette règle a déjà été appliquée lors du virement des allocations correspondant au mois d'octobre 2026.



L'administration a exhorté l'ensemble des étudiants à consulter ces directives administratives et à se référer aux canaux officiels de ses services pour toute information complémentaire.

