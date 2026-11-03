Reclassement au ministère de la Justice: modalités et délais

Dans un communiqué publié ce mardi 3 novembre 2026,

le ministère de la Justice précise que les agents de la justice concernés par le reclassement issu de la formation du Centre de formation judiciaire doivent uniquement déposer une demande adressée au ministre de la Fonction publique.

Ce dépôt individuel concerne la hiérarchie B2 pour les assistants des greffes et parquets,

A2 pour les greffiers et A1 pour les administrateurs de greffe,

sans remettre en cause l’engagement du Gouvernement de procéder à un reclassement collectif.

L'autorité invite les travailleurs concernés à respecter le délai fixé jusqu’au 20 novembre 2026.









L'administration rappelle que les attestations de fin de formation ont été signées et transmises au ministère de la Fonction publique depuis le 18 septembre 2026,

ce qui dispense les agents de toute démarche supplémentaire à cet égard suite au communiqué conjoint du 2 novembre 2026.