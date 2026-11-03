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Futsal aux JOJ 2026 : coup de froid sur les Lioncelles, battues par le Venezuela 1-0



Futsal aux JOJ 2026 : coup de froid sur les Lioncelles, battues par le Venezuela 1-0
Le Venezuela a douché les espoirs des Lioncelles du Sénégal en s'imposant par 1-0 dans la poule A des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Cette défaite surprise brise l'élan de la sélection nationale féminine de futsal, pourtant euphorique après sa démonstration de force 8-1 face aux Fidji. Les joueuses sénégalaises voient ainsi leur qualification directe pour les demi-finales s'éloigner et se trouvent dos au mur. 


L'ultime confrontation du 5 novembre contre l'Ukraine,formation invaincue et solide leader avec 2 victoires en autant de matchs, s'annonce désormais comme un véritable défi pour espérer arracher le billet qualificatif pour le dernier carré
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Mardi 3 Novembre 2026 - 21:06


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