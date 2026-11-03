Grand-Yoff : quatre suspects sous les verrous pour agressions et vols à l'arraché à la sortie d'un concert

Quatre individus soupçonnés de participations à une série d’agressions et de vols à l’arraché à moto ont été interpellés par la police à Grand-Yoff dans la nuit du 2 novembre 2026.

L'opération fait suite aux incidents survenus vers 2 h 30 à la fin d’un concert organisé au rond-point des HLM Grand-Yoff, où plusieurs individus opérant à pied et à moto ont profité de la dispersion du public pour attaquer avec violence les spectateurs qui regagnaient leur domicile.

Alertés par ce mode opératoire, les éléments de recherches du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont rapidement engagé des opérations d’intervention pour exploiter des renseignements sur les agissements du groupe. Cette action ciblée des policiers a débouché sur l’arrestation des quatre suspects et a mis un terme aux attaques signalées dans le secteur.

La procédure d'identification formelle conduite au commissariat a confirmé la responsabilité présumée des mis en cause, ce qui a permis la restitution des objets et des sommes d’argent dérobés à leurs propriétaires respectifs.

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Informés de leurs droits, les quatre individus ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs » et « vol en réunion commis la nuit avec violence sur la voie publique ».