Numérique : Le Sénégal s'allie au groupe indien Blue Cloud Softech pour concrétiser le « New Deal Technologique »

Selon un communiqué de presse transmis aux autorités boursières indiennes par la société Blue Cloud Softech Solutions Limited (BCSSL), un protocole d'accord tripartite d'une durée de trois ans a été signé à Dakar le 6 octobre 2026.



Cette alliance stratégique associe l'entreprise technologique basée à Hyderabad, le ministère des Télécommunications et des Affaires numériques de la République du Sénégal et le Global Council for Investment and Business for Africa (GCIB). Ce partenariat vise à propulser le développement des infrastructures numériques, de la gouvernance des données et de la cybersécurité dans le pays.



Cette initiative s'inscrit en ligne droite avec les ambitions étatiques du Sénégal, notamment son programme phare du « New Deal Technologique ».



Selon le communiqué, l'accord soutiendra directement le déploiement opérationnel d'écosystèmes innovants tels que la « Senegal Digital Factory », la « Data and AI Factory » ou encore le « AI Scaling Hub ». À travers le partage d'expertises et la création de « bacs à sable » numériques expérimentaux, les trois signataires entendent faire du pays un pôle d’attraction technologique majeur pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest francophone.



Sur le plan opérationnel, la collaboration se veut un cadre flexible, non exclusif et sans obligation financière directe pour les parties. Le protocole d'accord prévoit la mise en place d'un comité de travail conjoint qui sera chargé de structurer les futurs partenariats public-privé (PPP) ainsi que les opportunités d'investissement, le tout dans le strict respect des procédures de passation de marchés et de la législation sénégalaise en vigueur.