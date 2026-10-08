"Oubi tey, Jang tey": 1 900 kits scolaires distribués dans 10 écoles rurales du département de Médina Yoro Foulah

Pour accompagner la rentrée scolaire et contribuer à la mise en œuvre du concept « Oubi tey, Jang tey », l’ONG Educo a distribué 1 900 kits scolaires à dix établissements partenaires implantés dans les communes de Bourouco et de Ndorna, dans le département de Médina Yoro Foulah. La cérémonie officielle de remise symbolique s’est tenue ce jeudi 8 octobre, en présence des acteurs de l’éducation.



Dans les écoles rurales de Médina Yoro Foulah, l’appui aux élèves se poursuit. L’ONG Educo a procédé à la distribution de 1 900 kits scolaires destinés aux élèves de dix établissements partenaires situés dans les communes de Bourouco et de Ndorna.



À travers cette initiative, l’organisation entend contribuer à la réussite du démarrage des enseignements et apprentissages et à la concrétisation du concept « Oubi tey, Jang tey », notamment dans les établissements implantés en milieu rural.



« Nous voulons accompagner ces écoles et permettre aux élèves de disposer, dès le début de l’année scolaire, du matériel nécessaire pour apprendre dans de meilleures conditions », a expliqué Malick Ngom, chargé de programme à Educo et responsable du parrainage.



Le geste a été unanimement salué par les acteurs de l’éducation présents à la cérémonie. Le représentant de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF), l’inspecteur Birame Faye, a notamment souligné l’importance de ce partenariat pour l’amélioration des conditions d’apprentissage.



Selon lui, l’appui de l’ONG contribue non seulement à améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, mais également à lutter contre la déperdition scolaire.



Le responsable de l’IEF a, dans la foulée, plaidé pour un élargissement du partenariat à d’autres établissements de la circonscription de Médina Yoro Foulah, afin d’augmenter le nombre d’élèves bénéficiaires.



Un plaidoyer partagé par le président du Collectif des directeurs d’écoles (CODEC) ainsi que par le porte-parole des Comités de gestion des écoles (CGE). Ces derniers ont insisté sur les résultats déjà enregistrés grâce à l’accompagnement de l’ONG.



Pour le président du CODEC, M. Gaye, les performances obtenues témoignent de l’impact positif du partenariat. Il cite notamment le cas d’une école qui, selon lui, parvient chaque année à envoyer au moins un élève au Lycée d’excellence (LYNAQE) de Sédhiou.



Educo nourrit des ambitions pour le Sud



Face à ces sollicitations en faveur d’un élargissement de ses interventions, Educo affiche des ambitions plus larges pour les établissements scolaires du sud du Sénégal.



Selon Malick Faye, l’ONG entend progressivement étendre ses interventions à l’ensemble des régions du Sud. Cette perspective reste toutefois conditionnée à l’atteinte des standards minimums dans les écoles où Educo intervient déjà.



La distribution de ces 1 900 kits scolaires apparaît ainsi comme un maillon d’un partenariat appelé à se renforcer, avec l’ambition affichée de soutenir davantage les écoles rurales et de favoriser de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves de Médina Yoro Foulah.