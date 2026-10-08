Washington : Un Sénégalais de 32 ans inculpé au niveau fédéral pour un vaste trafic de drogue

Un ressortissant sénégalais âgé de 32 ans, identifié comme Moussa Konté et vivant en situation irrégulière aux États-Unis, a été inculpé au niveau fédéral pour trafic de drogue à Washington D.C.



Selon le média américain FOX 23, les enquêteurs fédéraux affirment que l'intéressé aurait transformé son appartement en un véritable centre de stockage de stupéfiants, après une descente policière menée le 25 août dernier.



Lors de cette perquisition, les forces de l'ordre ont mis la main sur d'importantes quantités de produits illicites, dont plus de 739 grammes de comprimés de fentanyl et près d'un kilo de cocaïne, ainsi que de la marijuana, une somme d'environ 8 000 dollars en espèces, une compteuse de billets, une presse à kilogrammes et des munitions.



Le parquet fédéral précise que l'accusé avait également participé, quelques semaines plus tôt, à un appel vidéo sur « FaceTime » au cours duquel il aurait exhibé plusieurs kilogrammes de substances prohibées.



Placé en détention provisoire à l'issue de son audience, Moussa Konté fait face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de leur distribution.



La procureure américaine a sévèrement condamné ses agissements, déclarant que l'accusé « a transformé un appartement d'une chambre en un entrepôt de drogue rempli de fentanyl, de cocaïne, d'argent liquide, de compteuses de billets et de munitions, créant ainsi une menace directe pour la sécurité publique ».