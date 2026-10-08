Deuxième édition du SIMA : Dakar transformée en capitale africaine des médias

Le ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions et Porte-Parole du Gouvernement, Bacary Sarr, a ouvert, ce jeudi à Dakar la deuxième édition du Salon International des Médias d'Afrique (SIMA). Organisé du 8 au 11 octobre 2026 autour du thème « Bâtir un écosystème médiatique souverain et performant », cet événement rassemble des régulateurs, directeurs d'écoles, éditeurs et experts pour répondre aux défis économiques et technologiques du secteur.





Remplaçant le Premier ministre retenu par des contraintes d'agenda, Bacary Sarr a souligné l'ambition de cette rencontre continentale. « Le Sénégal se sent honoré d'abriter ce grand événement à la fois médiatique et diplomatique qui fait de Dakar la capitale africaine de la communication et des médias », a-t-il affirmé. Le ministre a rappelé que la souveraineté médiatique constitue une urgence économique et éditoriale face à la fuite des revenus publicitaires vers les plateformes étrangères : « La publicité numérique fuit vers les plateformes étrangères, pendant que les revenus des diffuseurs s'érodent, obligeant les rédactions à restreindre les équipes. Un journaliste qui ne peut pas être payé dignement devient vulnérable ».



Pour y remédier, il a mis en avant l'adoption du premier Code de la publicité du pays et la réforme du cadre réglementaire avec le vote du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM) en mars 2026. Il a également appelé les acteurs des médias à une couverture rigoureuse des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.





L'initiateur de la rencontre, Mactar Sylla, s'est félicité de la pérennisation de ce rendez-vous dans un espace dédié à la mémoire du tambour-major Doudou N'diaye Rose. « Nous voulons apporter une nouvelle pierre à l'édifice, être des bâtisseurs d'un écosystème médiatique souverain et performant en Afrique », a-t-il déclaré, en insistant sur l'urgence de coopérer face à la montée des fausses nouvelles et de l'intelligence artificielle.





Représentant l'Allemagne, pays invité d'honneur d'Europe, l'ambassadeur allemand au Sénégal a rappelé la portée universelle du combat pour l'accès à une information fiable. « Une liberté de la presse réelle ne signifie pas seulement la possibilité de parler. Elle signifie aussi la possibilité de s'informer, de vérifier, de comparer, de comprendre et de se forger sa propre opinion », a soutenu le diplomate, martelant qu'« une vérité alternative n'existe pas. L'alternative à la vérité, c'est le mensonge ».

