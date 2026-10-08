Basket sénégalais : après Mouhamed Diouf et Momar Marico, Doudou Ndoye décède à son tour

Le basket sénégalais est de nouveau en deuil. La Section basket de l’AS Douanes a annoncé le décès de son joueur, Doudou Ndoye, survenu ce jeudi 8 octobre 2026 à l’Hôpital principal de Dakar.
Le défunt avait été victime d’un grave accident de la circulation dans la nuit du dimanche 20 septembre 2026. Dans ce drame, deux de ses amis et compagnons basketteurs, Mouhamed Diouf et Momar Marico, avaient également perdu la vie.
Avec la disparition de Doudou Ndoye, la communauté du basket sénégalais est frappée par un troisième deuil.
Le défunt avait été victime d’un grave accident de la circulation dans la nuit du dimanche 20 septembre 2026. Dans ce drame, deux de ses amis et compagnons basketteurs, Mouhamed Diouf et Momar Marico, avaient également perdu la vie.
Avec la disparition de Doudou Ndoye, la communauté du basket sénégalais est frappée par un troisième deuil.
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